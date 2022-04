Impressionante: nadadora lituana nada em lago 'pintado' de vermelho em frente à Embaixada da Rússia

A carregar o vídeo ...

Ruta Meilutyte, nadadora lituana que se sagrou campeã olímpica em Londres'2012, é protagonista de um vídeo arrepiante que publicou nas redes sociais. Ruta é uma das atletas não ucranianas que mais se opôs à invasão russa à Ucrânia e aparece a nadar num lago vermelho em frente à Embaixada da Rússia em Vilnius, capital da Lituânia. Dá a impressão de que este está manchado de sangue, mas na verdade é um corante biológico, segundo a 'Marca'. Na legenda do vídeo, Ruta mostrou-se solidária com o povo ucraniano: "A performance 'Swimming Through' é um apelo à ação em apoio ao povo ucraniano que está a enfrentar o genocídio cometido pela Rússia", pode ler-se. [Vídeo: Twitter]