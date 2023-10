A carregar o vídeo ...

Kelvin Kiptum espantou o mundo do atletismo este domingo ao bater o recorde do mundo da maratona, em Chicago. O queniano, de apenas 23 anos, terminou a prova em 2:00.35 horas, pulverizando a marca do compatriota Kipchoge em 34 segundos (2.01.09 horas). Veja o momento em que o atleta africano corta a meta e salta para a história.