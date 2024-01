A carregar o vídeo ...

É um lançamento que está a encantar o mundo da NBA... e com razão. Esta madrugada, no duelo entre Warriors e Nuggets (127-130) , Nikola Jokic deu a vitória à equipa de Denver com um triplo do meio da rua, numa altura em que o jogo estava empatado a 127 pontos e em que já todos acreditavam que ia haver prolongamento. A reação do sérvio e da equipa... diz tudo. (: Twitter/NBA)