Inacreditável: adeptos do Grémio invadem relvado, vandalizam estádio e tentam entrar no túnel

Insatisfeitos com a derrota diante do Palmeiras, que deixou o Grémio em posição ainda mais delicada, vários adeptos do clube gaúcho invadiram o relvado após o término da partida e vandalizaram parte do recinto, levando pela frente microfones e até a zona técnica do VAR. No meio disto tudo o avançado Raphael Veiga, autor de dois golos, acabou por ter fugir para o túnel quando dava a habitual 'flash' pós-jogo.