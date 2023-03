Inacreditável: adversário do Grémio ficou preso no balneário por causa de um... cadeado

A carregar o vídeo ...

O futebol sul-americano é pródigo em situações insólitas e a mais recente... não desilude. Aconteceu no duelo entre Ypiranga e Grémio, das meias-finais do estadual gaúcho, quando a equipa da casa ficou presa nas escadas de acesso ao relvado no intervalo, tudo porque a porta estava... com um cadeado que teimava em não abrir.



De acordo com os relatos, o cadeado terá sido colocado pela Federação Gaúcha de Futebol, que em defesa referiu que a situação é habitual (o clube "é conhecedor da situação") e que o problema se deu "em virtude de objetos que foram colocados na fechadura". Depois do uso da força, tudo ficou resolvido e o Ypiranga até surpreendeu com uma vitória por 2-1 sobre o poderoso conjunto onde Luis Suárez é estrela.