Inacreditável: chileno marcou um golaço de livre e o árbitro assinalou... canto

Eduardo Vilches, do San Marcos, da Segunda Divisão chilena, marcou esta tarde diante do Santiago Morning aquele que deveria ter sido um dos melhores golos da temporada naquele país sul-americano. Deveria porque, de forma inacreditável, o árbitro da partida (e o seu auxiliar) não viu que a bola bateu claramente no interior da baliza e, ao invés de assinalar golo, apontou para a bandeirola de canto.