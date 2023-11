Inacreditável: Coritiba-Cruzeiro suspenso por confrontos de adeptos em pleno relvado

A carregar o vídeo ...

O Coritiba-Cruzeiro foi suspenso já nos instantes finais, devido à invasão do relvado por parte de adeptos de ambas as equipas pouco depois do golo de Robson. Tudo começa imediatamente após o golo, com a invasão de alguns fãs, mas o pior veio depois: centenas decidiram seguir o mesmo caminho, trocando murros e pontapés, enquanto os jogadores fugiram para os balneários. Inacreditável!