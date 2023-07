Inacreditável: guarda-redes do Dudelange marca autogolo de cabeça... fora da área

A carregar o vídeo ...

Acreditamos que seja difícil perceber o nosso título à primeira... mas a verdade é que aquilo aconteceu mesmo. Esta quinta-feira, no jogo entre St. Patricks e Dudelange, da Conference League, o guarda-redes dos visitantes (Didier Desprez) conseguiu a proeza de marcar um autogolo com um golpe de cabeça... fora da área. Menos mal que, no final, o Dudelange (onde Bruno Freire foi titular) venceu e avançou na prova.