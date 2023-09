Inacreditável: livre à barra, guarda-redes pensou que a bola tinha saído e acabou a sofrer golo embaraçoso

A carregar o vídeo ...

De vez em quando vemos este tipo de golos acontecerem em marcações de penáltis, mas confessamos que na cobrança de um livro direto não temos ideia que algo assim tenha acontecido recentemente. O duelo entre Excelsior e o Ajax, a contar para a segunda ronda do campeonato holandês de futebol feminino, ficou marcado por um golo caricato. Já estávamos nos descontos quando Romee Leuchter, avançada de 22 anos do Ajax, foi chamada a bater um livre direto. Aqui tudo normal. Na sequência da cobrança, a bola embate com estrondo na trave e ganha altura. A guarda-redes, confiante de que a bola já tinha atravessado a linha final, tenta rapidamente colocar outra bola em campo para prosseguir os instantes finais do jogo. Contudo, a primeira bola (aquela que saiu dos pés da jogadora do Ajax) desceu rapidamente e, ainda dentro das quatro linhas, acabou por bater na relva e entrar na baliza. Resultado: o jogo terminou com um triunfo do Ajax por 3-1, com Romee Leuchter a ser a autora dos três golos. [Vídeo: Ajax]