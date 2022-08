Inacreditável: nigeriano dá 'show' de dança para as bancadas e segundos depois simula... uma agressão

A carregar o vídeo ...

Já vimos equipas a tentarem ganhar tempo nos minutos finais de um jogo das mais diversas maneiras, mas Sunday Afolabi protagonizou, esta quarta-feira, um momento... surreal. O médio do Perak, equipa da 2.ª divisão da Malásia, resolveu dançar durante breves segundos na direção dos adeptos, e quando estava a regressar à sua posição em campo cruzou-se com um adversário - do Kelantan -, aproveitando para cair no relvado e simular uma agressão de forma inacreditável. (Vídeo: Twitter)