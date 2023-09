Inacreditável: pilotos de NASCAR pegaram-se e um deles acabou com a cara ensanguentada

A carregar o vídeo ...

A prova deste sábado do NASCAR Truck, disputada em Talladega, ficou marcada por um momento absolutamente surreal entre Matt Crafton e Nick Sanchez, por conta de um toque entre ambos na pista. Ambos ficaram com a corrida estragada e, alguns minutos depois de terem andado às 'turras' nos carros, decidiram também levam a situação para o confronto físico. Crafton atacou Sanchez, houve troca de murros e muitos insultos. No final, este último parece ter levado a pior, ficando com a cara ensanguentada.