Inacreditável: treinador faz gestos obscenos a um jogador seu após golo da... própria equipa

O futebol sul-americano não pára de nos surpreender. Esta noite chega-nos mais um episódio insólito, desta feita a envolver uma discussão entre treinador e jogador do Volta Redonda. Tudo aconteceu quando, aos 58 minutos, o técnico Rogério Corrêa decidiu tirar Dudu de campo. O jogador não gostou e reclamou. Ato contínuo, Gabriel Bahia fez o golo do empate e, ainda quente pela situação que vivera, o treinador decidiu provocar o próprio jogador... com gestos obscenos!