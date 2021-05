Inaugurada unidade no Hospital Santa Maria financiada por Cristiano Ronaldo: «É um orgulho dar-vos as melhores condições possíveis»

A carregar o vídeo ...

Foi inaugurada esta sexta-feira, no Hospital Santa Maria, em Lisboa, uma das maiores unidades de cuidados intensivos do país. Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes ajudaram a financiar um projeto que, no total, teve um investimento de 3,4 milhões de euros.O jogador da Juventus deixou uma mensagem de agradecimento aos profissionais de saúde. [Vídeo: CMTV].