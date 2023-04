Incêndio, confrontos... e uma motoserra: o caos num jogo da Liga dos Campeões africanos

A carregar o vídeo ...

Esperánce e JS Kabylie defrontaram-se com registo de incidentes dentro e fora do campo no jogo da Liga dos Campeões africanos. Os tunisinos seguiram em frente mas o que se passou nas bancadas foi impensável. Depois de deflagrar um incêndio após confrontos, foi avistado um adepto com uma motoserra! O encontro esteve interrompido em Tunis durante 30 minutos mas chegou ao fim com triunfo na eliminatória por parte da formação da casa.