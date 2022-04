Incrível: Boca Juniors usa máquinas para simular vibração da Bombonera

A carregar o vídeo ...

A formação é algo muito importante no Boca Juniors e o clube não olha a meios para preparar os seus 'pibes' para o contexto de jogar na Bombonera, um dos estádios com ambiente mais incrível no mundo e que, nas palavras de Juan Román Riquelme, é o único do mundo "que se mexe". Tudo por causa da vibração dos adeptos, que faz o estádio tremer quando a loucura inunda as bancadas. Por isso, numa medida de certa forma revolucionária, o emblema de Buenos Aires decidiu nos últimos dias colocar máquinas que, com o poder vibratório associado, fazem o relvado tremer. Tudo para que, na hora de entrar no palco mágico dos xeneize, os 'pibes' estejam prontos para tudo.