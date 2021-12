A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo marcou dois golos na vitória do Man. United sobre o Arsenal, por 3-2, e foi uma vez mais decisivo no triunfo dos red devils. Na hora de celebrar os seus golos, CR7 soltou o tradicional grito, mas desta feita contou com ajuda no 'coro'. Ora veja bem como Old Trafford reagiu ao momento...