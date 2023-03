Incrível: dois jogadores da mesma equipa chocam na área e o árbitro marca... penálti

A carregar o vídeo ...

O jogo entre Tombense e Retrô, a contar para os 32 avos de final da Taça do Brasil, ficou marcado por um momento incrível, que teve influência direta no resultado final. Aos 80 minutos do encontro, e quando ainda se verificava um nulo no marcador, um choque entre dois jogadores do Retrô na área deu lugar a... penálti para o Tombense. Na conversão do castigo máximo, Alex Sandro não falhou e o Tombense venceu mesmo por 1-0, garantindo assim lugar na próxima fase da prova. [Vídeo: Globo Esporte]