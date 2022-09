Incrível: guarda-redes defende dois penáltis nos descontos e árbitro... manda repetir

A carregar o vídeo ...

O duelo entre o Torpedo Moscovo e o Rostov, da 8.ª jornada do campeonato russo, guardou-nos um daqueles momentos verdadeiramente... insólitos. No período de descontos da partida, com o marcador a zeros, o árbitro assinala um penálti a favor da formação forasteira. Até aqui tudo bem, até porque o mais impressionante surgiria a seguir. Egor Baburin, guarda-redes que atua no Torpedo por empréstimo do Rostov, brilhou entre os postes e defendeu o castigo máximo... até que o árbitro mandou repetir o lance. No 'segundo round', o guardião voltou a impedir que a bola ultrapassasse a linha de golo... mas foi novamente forçado a tentar travar o remate. À terceira, foi de vez, e Egor Baburin não conseguiu impedir o golo do Rostov, que acabou por ganhar o encontro por 1-0, com o último dos três penáltis sucessivos... a ser convertido aos 90'+9 quando a equipa de arbitragem tinha dado três minutos de compensação. [Vídeo: Telegram MatchTV]