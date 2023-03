Incrível: guarda-redes do Brondby defende penálti e duas recargas

A carregar o vídeo ...

O Brondby foi derrotado este domingo pelo Nordsjælland na última jornada da fase regular do campeonato dinamarquês, por 2-1, numa partida na qual o resultado final apenas foi definido nos descontos. Mais precisamente dois minutos depois de Mads Hermansen, guarda-redes do Brondby, ter brilhado com um penálti defendido e ainda duas recargas consecutivas travadas. Não impediu a derrota... mas pelo menos vai para o 'currículo'!