Incrível: guarda-redes marca aos 90'+5, vê golo ser anulado e... acaba expulso

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Atlético Baleares e Gimnàstic Tarragona, da Primera Federación (terceiro escalão do futebol espanhol), acabou com enorme polémica por causa deste lance a envolver o guarda-redes Manu García. Em desespero, numa altura em que a equipa visitante perdia por 2-1, García subiu à área contrária para tentar ajudar ofensivamente. Acabou efetivamente por conseguir aquilo que tantos guarda-redes sonham, ao marcar com muita sorte à mistura, mas o golo acabou anulado por mão na bola. O guardião não queria acreditar, pois defendia que tinha tocado com o rosto, e com tantos protestos... acabou expulso.