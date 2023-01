Incrível: Hulk perdeu quase 6 quilos em jogo do At. Mineiro

A carregar o vídeo ...

Antes de entrar em campo para defrontar o Tombense, este domingo, Hulk pesou-se e a balança apontou 97,7 quilos. Cerca de duas horas depois, com o intervalo pelo meio, onde até fez alguma reposição de líquidos, o avançado brasileiro do At. Mineiro voltou a pesar-se a balança deu... 91,9! Foram 5,8 quilos perdidos pelo antigo dianteiro do FC Porto em cerca de 120 minutos...



Uma perda de peso que se deveu essencialmente ao processo de desidratação, isto num dia em que as temperaturas na cidade de Muriaé estavam elevadíssimas.