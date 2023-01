Incrível: jogo era 'amigável' mas acabou com tudo à pancada na Costa Rica

A carregar o vídeo ...

Celebrar o aniversário de um clube com um jogo grande é sempre boa ideia, mas nem sempre as boas ideias acabam efetivamente da melhor forma. Veja-se o que sucedeu este domingo na Costa Rica, onde o encontro de celebração do 50.º aniversário do Guanacasteca, diante do rival Municipal Liberia, acabou em inacreditáveis cenas de batalha campal entre jogadores. Era o Clásico de la Pampa e foi mesmo um verdadeiro Clásico de la Pampa, mesmo com um (pequeno) cariz 'amigável'. No final, para a festa não ficar definitivamente estragada, o marcador ficou num diplomático 3-3.