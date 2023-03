Incrível: jogo na Bolívia teve 133 minutos e foi resolvido com golos aos... 90'+38!

A carregar o vídeo ...

O duelo entre Atlético Palmaflor e Blooming, do campeonato boliviano, disputado esta madrugada, terá entrado certamente para os mais longos e acidentados da história. Ao todo, o encontro contou com 133 minutos, tendo na sua ficha de jogo duas expulsões e cinco golos. O último dos quais marcado 128 minutos de partida (90'+38) por Jonathan Cañete, isto depois de Sinisterra, aos 90'+24, ter também feito o gosto ao pé. O motivo para esta verdadeira maratona deveu-se essencialmente à demora da revisão de algumas jogadas no VAR, que consumiram praticamente 30 minutos!