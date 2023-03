A carregar o vídeo ...

Deso Gelmisa, Mohamed Esa e Getachew tiveram 42 quilómetros para decidir quem vencia a Maratona de Tóquio, mas a decisão de quem levava o triunfo para casa deu-se apenas nos metros finais, com um sprint absolutamente emocionante que mais parecia tirado de uma prova de ciclismo. No final venceu o etíope Gelmisa, com 2:05:22...