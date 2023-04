A carregar o vídeo ...

Nate Díaz sempre foi um dos mais polémicos e problemáticos lutadores do UFC e esta madrugada... voltou a mostrar esses 'créditos'. Depois de ter visto o combate de um amigo no XULA Convention Center, o antigo lutador decidiu também ele envolver-se numa luta (neste caso no meio da rua) e acabou mesmo por 'apagar' o homem em questão com um estrangulamento.