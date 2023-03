Incrível: pegou na bola na área defensiva, ligou o turbo, passou por vários adversários e... fez golo

A carregar o vídeo ...

Mamadou Camara, do Quevilly Rouen, marcou este sábado um dos golos mais inusitados do fim de semana, mas também aquele no qual a crença mais foi recompensada. Foi diante do Metz, o avançado francês pegou na bola na sua área, arrancou em velocidade, superou vários oponentes e, quando tentou o cruzamento, a bola acabou por... ir para o fundo da baliza. Apesar da sorte, Camara não fez mais do que deixar um golo de honra na derrota da sua equipa por 2-1.