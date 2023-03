Incrível: Suécia goleou 5-0 e selecionador acabou a discutir com comentador

A carregar o vídeo ...

A julgar pelo sucedido após o encontro entre Suécia e Azerbaijão, ninguém diria que os suecos tinham acabado de golear por 5-0. Mas a verdade é que o clima aqueceu bastante numa zona de entrevistas rápidas em pleno relvado, com o selecionador Janne Andersson a envolver-se numa violenta troca de palavras com Bojan Djordjic, antigo internacional jovem sueco, atual comentador no Viaplay.Leia o artigo com as declarações aqui