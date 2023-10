«Inesquecível»: Cardozo reage assim após lhe mostrarem um cântico dos tempos do Benfica

A carregar o vídeo ...

Aos 40 anos, Óscar Cardozo ainda continua a dar cartas. Na passada sexta-feira, o avançado paraguaio abriu caminho à vitória (3-0) do Libertad sobre o Sportivo Ameliano e chegou aos 400 golos na carreira. No final do jogo, mais precisamente na zona de entrevistas rápidas, o jornalista mostrou-lhe um cântico que os adeptos do Benfica lhe dedicaram aquando da sua passagem por Portugal e Cardozo não foi capaz de esconder o sorriso. "Inesquecível", disse o dianteiro paraguaio.