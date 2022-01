Infantino sugere que Mundial a cada dois anos pode impedir "africanos de atravessarem o Mediterrâneo"

A carregar o vídeo ...

Gianni Infantino defendeu esta quarta-feira no Conselho Europeu a ideia da realização do Campeonato do Mundo a cada dois anos e usou um argumento que está a causar polémica. O presidente da FIFA começou por explicar que nem todos no Mundo tem competições com o nível das que são disputadas na Europa, onde "há um Mundial a cada 15 dias". "Não podemos dizer ao resto do Mundo 'deem-nos o vosso dinheiro, os bons jogadores mas vejam-nos na televisão'", considerou. "Temos de melhorar, de encontrar maneiras de incluir todo o Mundo. Dar esperança aos africanos para que não precisem de atravessar o Mediterrâneo para encontrarem, não uma vida melhor, mas sim a morte no mar. Temos de dar oportunidades e dignidade, não caridade, para o resto do Mundo poder participar."