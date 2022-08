Ingleses dizem que este é o golo mais bizarro do ano: é difícil discordar...

A carregar o vídeo ...

Quando o penálti de Tom Pope chocou com estrondo na barra, praticamente toda a gente deu o lance como perdido. Todos menos Jordan Beaumont, que ao ver a cena decidiu acreditar no (supostamente) impossível e acabou recompensado com a sorte. No final, este golo foi o terceiro do Congleton Town numa vitória sobre o Bootle por 4-1, em jogo da FA Cup.