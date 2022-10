Ingleses mostram imagens do momento em que Cristiano Ronaldo recusou entrar diante do Tottenham

A carregar o vídeo ...

Começou a circular nas redes sociais - e foi posteriormente replicado por vários títulos britânicos -, um vídeo no qual alegadamente é possível ver-se o momento em que Cristiano Ronaldo indica a Erik Ten Hag que se recusava a entrar diante do Tottenham. Nas imagens vê-se CR7 a gesticular com os dedos de forma negativa, para depois abandonar o banco e ficar alguns instantes encostadinho ali perto. Nessa altura saudou os colegas que saíram e, depois, deixou a zona e rumou ao balneário.