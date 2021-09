Imagens inéditas de Ronaldo e Bruno Fernandes antes do Man. United-Newcastle: quem bateu melhor os livres?

A carregar o vídeo ...

A imprensa inglesa revelou esta terça-feira imagens inéditas gravadas desde as bancadas de Old Trafford onde é possível ver Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo numa espécie de 'mini-concurso' entre quem bate melhor livres diretos. O momento aconteceu nos exercícios de aquecimento antes do jogo com o Newcastle, partida que ficou marcada pelas grandes exibições dos dois internacionais portugueses, que contribuíram ambos com três golos na goleada por 4-1.