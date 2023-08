A carregar o vídeo ...

Luis Díaz voltou a marcar pelo Liverpool nesta pré-época (já o tinha feito no empate a quatro golos com o Greuther Fürth), num lance que iniciou e finalizou, após um sprint notável. Apesar do grande momento de futebol protagonizado pelo ex-FC Porto, os reds acabaram por perder com o Bayern Munique por 4-3 , num particular disputado em Singapura. [Liverpool]