A carregar o vídeo ...

Na receção do Sassuolo à Fiorentina (1-3), em jogo da última jornada da Serie A 2022/23, um adepto da formação de Florença protagonizou um momento insólito ao pescar um peixe no fosse do estádio - o qual separa as bancadas do relvado - durante a partida. Após mostrar o animal a quem estava nas bancadas, o homem 'devolveu-o' ao fosso. [Vídeo: SPORTbible]