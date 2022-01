Insólito: adepto do Botafogo oferece nota de 20 reais a John Textor

A carregar o vídeo ...

A chegada de John Textor ao Rio de Janeiro provocou uma verdadeira onda de euforia nos adeptos do Botafogo, mas a chegada do milionário, que investiu milhões no clube, ficou também marcada por um momento insólito. É que no meio da loucura, um fã do Fogão decidiu puxar da carteira e oferecer ao norte-americano uma nota de 20 reais, qualquer coisa como... 3 euros. "John, John, this is for you. It is a gift" ("John, John, isso é para ti. É um presente", em português), atirou o adepto do Botafogo, que à imprensa brasileira referiu que esta nota foi uma prenda da... avó.