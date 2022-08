Insólito: adepto do Everton 'atira' criança para o relvado para receber camisola de Anthony Gordon

A carregar o vídeo ...

Anthony Gordon, jovem extremo do Everton, tem sido por estes dias um dos destaques dos toffees, e esta terça-feira, no duelo frente ao Leeds, esteve envolvido num momento insólito após o apito final. O inglês dirigiu-se às bancadas para dar a sua camisola a um adepto do clube que, ao aperceber-se da aproximação do jogador, 'atirou' a criança que tinha ao colo... para o relvado.