O Santa Cruz perdeu este fim de semana diante do ASA por 2-1, num jogo da Serie D brasileira que terminou com uma cena absolutamente insólita. Insatisfeito com o seu guarda-redes, um adepto invadiu o relvado e iniciou uma lição de como defender ao guardião Klever. No final... acabou detido!