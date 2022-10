Insólito: adeptos do Inter celebram golos do Benfica à Juventus... várias horas depois

A carregar o vídeo ...

Enquanto esperavam pelo apito inicial do jogo com o Viktoria Plzen, os adeptos do Inter Milão foram brindados com a transmissão dos golos da jornada no ecrã gigante e um dos momentos mais curiosos foi quando foram exibidos os jogo entre Benfica e Juventus. Aí, como se pode ouvir, os fãs milaneses celebraram cada golo dos encarnados, numa vitória por 4-3 que afastou a Vecchia Signora da Champions. (Vídeo: Adriano Del Monte)