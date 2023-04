Insólito: adeptos do Tigre enganam-se e... apedrejam autocarro da própria equipa

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Tigre e São Paulo, da Copa Sul-Americana, disputado na noite de quinta-feira em solo argentino, ficou marcado por um momento insólito (e altamente lamentável) a envolver a viagem da equipa da casa até ao Estádio José Dellagiovanna, em Buenos Aires. Tudo porque, no caminho para o palco do jogo, quando pensavam que estavam a atacar o autocarro que transportava os jogadores brasileiros... acabaram por apedrejar o veículo da própria equipa. No final, como se não bastasse, o Tigre perdeu em casa por 2-0.