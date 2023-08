A carregar o vídeo ...

Um adepto do Aston Villa viveu este sábado uma situação inusitada antes do duelo da equipa inglesa diante do Valencia, quando foi confundido pelos adeptos espanhóis com um jogador dos villains. Daí, de forma inesperada, este fã anónimo acabou a dar autógrafos, tirar selfies... Como se fosse mesmo um craque!