Amir Houshmand, do Nassaji Mazandaran, protagonizou esta terça-feira um momento insólito no decurso do jogo com o Al Hilal, depois do árbitro ter ido ao VAR analisar um lance de possível expulsão. Quando voltou, o juiz cancelou o cartão amarelo que tinha dado e Houshmand aprovou a decisão... antes de meter as mãos à cabeça porque, afinal, tinha sido expulso.