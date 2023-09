A carregar o vídeo ...

Antigos colegas de equipa no Liverpool, Sadio Mané e Roberto Firmino são agora adversários na Arábia Saudita e esta sexta-feira encontraram-se em campo, no Al Nassr-Al Ahli. A dupla de avançados continua a manter uma boa relação e, por isso, foi de forma bastante curiosa que Mané, depois de um golo da sua equipa, decidiu celebrar... às cavalitas do oponente.