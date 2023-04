Insólito: apanha-bolas atrasa reposição de bola... com túnel ao guarda-redes

A carregar o vídeo ...

Náutico e Salgueiro enfrentaram-se esta madrugada no playoff do Campeonato Pernambucano, numa partida que acabou com triunfo dos visitantes num interminável desempate por penáltis com 34 cobranças. Para lá desses momentos decisivos impróprios para cardíacos, o encontro ficou ainda marcado por esta situação insólita, com um dos apanha-bolas da equipa da casa a 'gozar' com o guarda-redes adversário. No final, o gozo saiu caro, porque a vitória foi mesmo do Salgueiro.