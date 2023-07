Insólito: árbitro abandona jogo e diretor geral de equipa assume o apito

A carregar o vídeo ...

O encontro de preparação entre os checos do Slavia Praga e os polacos do Rakow Czestochowa ficou marcado por uma cena surreal logo nos primeiros instantes. Tudo aconteceu logo aos 10 mintuos, quando o árbitro austríaco Lino Heiduck expulsou o grego Giannis Papanikolaou, do Rakow, numa situação que gerou até uma forte discussão.



Apesar da expulsão, o Slavia quis que a partida continuasse com 11 jogadores de cada lado, algo que o juiz não aceitou. Suspendeu o jogo por dez minutos e, depois, recusou-se mesmo a continuar, fazendo com que toda a equipa de arbitragem saísse de campo e deixasse o jogo... sem árbitros.



Como a ideia de ambas as equipas era de acabar o jogo, foi então alcançado um acordo insólito. Kamil Waskowski, diretor geral dos polacos, que tinha passado como árbitro, assumiu a função de juiz principal, sendo auxiliado por dois suplentes: um de cada equipa, para tornar as coisas justas.



No final, o Slavia acabou por vencer por 2-1 e, ao que parece, tudo acabou em bem.