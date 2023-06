A carregar o vídeo ...

A vitória deste domingo da Tanzânia sobre o Níger (1-0), válida pelas eliminatórias da CAN, ficou marcada por um momento insólito já perto do apito final, quando o árbitro se viu obrigado a expulsar três apanha-bolas da equipa da casa que interromperam um ataque do adversário ao atirarem... três bolas para o relvado. (Vídeo: Canal+)