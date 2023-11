A carregar o vídeo ...

Luiz Felipe Scolari levou o Atlético Mineiro a uma estrondosa vitória por 3-0 diante do Flamengo, no Rio de Janeiro, numa noite que foi de tal euforia que até levou o técnico ao solo. Tudo sucedeu no momento do festejo do golo de Edenílson, quando um jogador do banco tocou ao de leve no veterano treinador. Este desequilibrou-se e... acabou no chão.