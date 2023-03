Insólito: avançado do São Paulo confunde adeptos, celebra com rivais e quase provoca enorme confusão

A carregar o vídeo ...

O avançado Giuliano Galoppo, do São Paulo, ia provocando este domingo uma confusão daquelas, quando no duelo com o Botafogo de Ribeirão Preto, referente ao estadual paulista, celebrou um golo junto dos adeptos adversários. E nem foi para provocar os oponentes! É que as duas equipas partilham as mesmas cores e naquele momento de alegria o dianteiro confundiu-se e acabou a festejar no lado errado. Menos mal que os colegas se apressaram a ir procurá-lo e evitar males maiores...