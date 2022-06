A carregar o vídeo ...

O encontro entre Náutico e Criciúma ficou marcado por um pontapé de saída inusitado e, diríamos, nunca visto. Ao invés de tocar a bola para o colega com os pés, Geuvânio decidiu fazer o passe... com o joelho. Um gesto de protesto com a expulsão do guarda-redes Perri no jogo anterior, que viu o cartão vermelho após ter escorregado e dado um toque com o joelho na bola antes de tocar com o pé.