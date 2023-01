Insólito: brasileiros pintam relvado de verde... para ficar melhor na televisão

A carregar o vídeo ...

O Brasil por estes dias vive uma verdadeira loucura de futebol, com a disputa tanto da Copinha como o arranque dos estaduais um pouco por todo o país. E isso faz com que o número de histórias que nos chegam de lá seja bastante elevado. Esta aqui diz respeito ao jogo de hoje entre Athletico e Floresta, dos 'oitavos' da Copinha: ao intervalo, mercê da qualidade do relvado, o responsável pelo estádio Lanchão, em Franca, decidiu... pintar o relvado!



A razão? Segundo o pintor de serviço, era para ficar bem na emissão televisiva. "É a primeira vez que pinto um relvado. Estava a funcionar, mas a máquina não aguentou, ia conseguir melhorar bem a aparência do campo. É só para melhorar a aparência na televisão", disse Zé Luis Beto Soares, ao SporTV.