Insólito: camisolas de Lewandowski no Barcelona esgotadas devido à falta de... 'W's'

A contratação de Robert Lewandowski gerou, naturalmente, grande entusiasmo junto dos adeptos do Barcelona, que procuram avidamente uma camisola do novo ídolo. Porém, na loja da Nike junto a Camp Nou, as t-shirts rapidamente esgotaram e não foi sequer devido à intensa procura. Segundo este funcionário do estabelecimento, o stock entrou em rutura devido à falta da letra W. Que ainda por cima é usada em dose dupla no nome do internacional polaco...